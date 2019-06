DFB weiterhin ohne Präsident : Niersbach: „DFB wird schon den richtigen Mann finden“

Köln Der ehemalige DFB-Präsident Wolfgang Niersbach freut sich, dass der eine oder andere ihn wieder an der Spitze des Fußball-Verbandes sehen will.

„Was ich gelesen habe an Äußerungen an einigen, ich weiß nicht ob ich alle mitbekommen habe, sage ich ganz ehrlich: Das tut gut“, sagte Niersbach in Köln. Zudem betonte er: „Der DFB wird schon den richtigen Mann finden.“ Mehr könne er dazu nicht sagen, versicherte Niersbach, der als Gast bei der Premiere einer Dokumentation über Fußball-Nationalspieler Toni Kroos in Köln war.