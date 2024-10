Fußball-Nationalmannschaft Nummer sechs: Auch Raum fällt aus - Gosens rückt nach

Bundestrainer Julian Nagelsmann bricht für die anstehenden Nations-League-Partien nach dem nächsten Ausfall die halbe Startelf weg. Auch David Raum muss für die Gruppenspiele an diesem Freitag (20.45 Uhr/RTL) in Bosnien-Herzegowina und drei Tage später in München gegen die Niederlande mit einer Sprunggelenksverletzung passen.