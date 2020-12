Umfrage : Nur noch knapp ein Drittel der Bevölkerung für Löw

Die Zustimmung für Bundestrainer Joachim Löw in der Bevölkerung sinkt. Foto: Thomas Boecker/DFB/dpa

Frankfurt/Main Bundestrainer Joachim Löw kann nach der lautstarken Debatte der vergangenen Wochen nicht auf großen Rückhalt aus der Bevölkerung zählen. Das ergab eine repräsentative Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur.

Der DFB hatte in der vergangenen Woche mitgeteilt, das Löw auch nach dem desolaten 0:6 in Spanien Mitte November im Amt bleibt. Der Bundestrainer selbst hatte sich am Montag zu Wort gemeldet und seinen Weg des Umbaus der DFB-Auswahl verteidigt.