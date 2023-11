Länderspiel in Wien Österreichs Baumgartner: Zeigen, was Skifahrer drauf haben

Auch für die EM im kommenden Sommer sieht er sein Team mit guten Möglichkeiten, für eine Überraschung zu sorgen. „Wir fahren nicht hierher, um nur dabei zu sein, wir wollen schon zeigen, was wir Skifahrer auch draufhaben. Dann schauen wir mal, wie weit es geht“, sagte Baumgartner. Das Turnier in Deutschland fühle sich für ihn irgendwie an, wie eine Heim-EM. „Auch, wenn die Österreicher es vielleicht nicht so gerne hören.“