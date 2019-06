EM in Italien : Österreichs U21 freut sich auf Deutschland: „Derbycharakter“

EM in Italien

Udine Für Österreichs U21-Nationaltrainer Werner Gregoritsch ist das Duell gegen Deutschland bei der Fußball-EM ein Spiel mit „Derbycharakter“.

„Mein Sohn spielt in Augsburg mit Marco Richter zusammen, und wir haben öfter mal mit den Eltern zusammengesessen“, sagte Gregoritsch mit Blick auf seinen Sohn Michael vor dem EM-Gruppenspiel am Sonntag (21.00 Uhr/ZDF) in Udine. „Ich habe ihm alles Gute gewünscht, er kann viele Tore schießen, nur nicht gegen uns“, sagte er schmunzelnd über Richter.