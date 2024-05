Fußball-Nationalmannschaft Ohne Klangschalen im Regen: EM-Härte durch SEK-Schulung

Auch Torwart Manuel Neuer konnte nach überstandenem Magen-Darm-Infekt die Vorbereitung auf sein DFB-Comeback am Montag im EM-Test gegen die Ukraine in Nürnberg auf dem Platz aufnehmen. Schwerstarbeit musste die Nummer eins danach gemeinsam mit DFB-Neuling Maximilian Beier auf einem Supermarkt-Parkplatz in Blankenhain leisten. Hunderte Fans waren dort zu einer Autogrammstunde gekommen. Sogar ein Baby wurde Neuer über die Absperrung gereicht, damit er seinen Namenszug auf den Strampler setzte.