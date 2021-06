Fußball-Europameisterschaft : Online-Treffen von Kanzlerin Merkel und DFB-Team

Berlin Unmittelbar vor der Fußball-Europameisterschaft trifft sich Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) mit der deutschen Nationalmannschaft - coronabedingt allerdings nur digital.

Am Donnerstagabend werde es eine Videoschalte der Kanzlerin mit den Spielern, Trainern und Betreuern des DFB-Teams geben, kündigte Regierungssprecher Steffen Seibert am Freitag in Berlin an.