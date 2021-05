Sammelspaß : Das Panini-Heft zur EM 2020: Alle Infos zu Stickern, Heft und Preisen

Berlin Für viele Fußballfans darf ein Sammelalbum bei einem „großen“ Turnier wie der Europameisterschaft nicht fehlen. Oftmals geht der Griff zum Panini-Album. Wir beantworten die wichtigsten Fragen zum Album und den Stickern.

Was ist ein Panini-Album?

Der Fußball ist bis heute das Hauptgeschäft der Sammelalben, wenngleich sich das Unternehmen auch auf andere Bereiche konzentriert. Das erste Sammelalbum zu einem „großen“ Turnier erschien zur Weltmeisterschaft 1970 in Mexiko. In Deutschland war ein Panini-Album erstmals zur WM 1978 in Argentinien erhältlich. Wie viel Interesse die Alben auf sich ziehen zeigt sich am Beispiel der WM 2006 in Deutschland: Damals wurden alleine in Deutschland 800 Millionen Aufkleber verkauft. 1979 erschien zum ersten Mal ein Panini-Sammelalbum zur Fußball-Bundesliga.