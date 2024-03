Nationalmannschaft Pavlovic zur Berufung: In meiner Brust schlagen beide Herzen

„Mein Plan war es, mich erst nach der EM in diesem Jahr zwischen Deutschland und Serbien zu entscheiden. Diese Entscheidung musste ich nun sofort treffen“, sagte der 19-Jährige der „Bild“. Pavlovic hat eine deutsche Mutter und einen serbischen Vater. Bundestrainer Julian Nagelsmann hatte Pavlovic nach nur 14 Pflichtspieleinsätzen für Rekordmeister Bayern München für die anstehenden Länderspiele gegen Frankreich am 23. März (21.00 Uhr/ZDF) und die Niederlande am 26. März (20.45 Uhr/RTL) nominiert.