Nationalmannschaft : Pokalsieger Henrichs will sich auch bei Flick beweisen

Marbella Benjamin Henrichs von Pokalsieger RB Leipzig verdankt seine Rückkehr in die Fußball-Nationalmannschaft vor allem Trainer Domenico Tedesco.

Unter Tedesco zu alter Stärke

Seine Rückkehr in die Nationalelf sieht Henrichs als Beweis für die Schnelllebigkeit des Fußball-Geschäfts. „In der Hinrunde hatte ich einen Trainer, da habe ich nicht ein Spiel über 90 Minuten gespielt. Er hat öffentlich gesagt, das er nicht weiß, was meine Qualitäten sind. Jetzt habe ich den Pokal gewonnen und bin bei der Nationalmannschaft“, sagte Henrichs. Unter Tedescos Vorgänger Jesse Marsch spielte Henrichs in Leipzig keine Rolle und wollte den Club im Winter eigentlich verlassen.

Die Nationalmannschaft startet am 4. Juni in Bologna gegen Europameister Italien in die Nations League. Es folgen die Partien in München gegen England (7. Juni), in Budapest gegen Ungarn (11. Juni) und noch das Rückspiel gegen Italien am 14. Juni in Mönchengladbach.