Reggio Emilia Polens U21-Fußballer sind mit einem Sieg gegen Belgien in die U21-Europameisterschaft gestartet. Im ersten Spiel des Turniers setzte sich die Auswahl um den Düsseldorfer Dawid Kownacki in Reggio Emilia mit 3:2 (1:1) gegen Belgien durch.

Offiziell eröffnet wird das Turnier am Abend mit der Partie des Gastgebers Italien gegen Spanien in Bologna. Titelverteidiger Deutschland startet am Montag (21.00 Uhr/ARD) in Udine gegen Dänemark in das Turnier. Am 30. Juni findet in Udine das Finale statt.