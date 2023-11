Fußball Pragmatischer Nagelsmann: Leichte Gegner gibt es nicht

Geplant sind auf dem Weg zum deutschen Eröffnungsspiel am 14. Juni in München zunächst zwei Testpartien im März - dem Vernehmen nach gegen die Niederlande und in Frankreich. Sollten die Niederlande der Nagelsmann-Auswahl aber als Gruppengegner zugelost werden, könnte auch ein anderer Gegner gesucht werden. In der direkten Vorbereitung nach dem Saisonende in der Bundesliga stehen zwei weitere Testspiele an.