Emotionale Botschaft : Rashford: „Niemals dafür entschuldigen, wer ich bin“

London Nach den rassistischen Beleidigungen nach seinem verschossenen Elfmeter im EM-Finale meldet sich Englands Marcus Rashford mit emotionalen Worten zurück.

„Ich kann mir Kritik an meiner Leistung den ganzen Tag lang anhören, mein Elfmeter war nicht gut genug, er hätte reingehen sollen, aber ich werde mich niemals dafür entschuldigen, wer ich bin und wo ich herkomme“, schrieb der 23-Jährige am Montagabend in Sozialen Netzwerken.