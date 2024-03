Nationalmannschaft Rat von Ex-Weltmeister Höwedes: Sauna fürs Teambuilding

Der ehemalige Fußball-Weltmeister Benedikt Höwedes hat einen heißen Erfolgstipp für die deutsche Nationalmannschaft bei der Heim-EM im Sommer. „Wir waren immer abends zusammen in der Sauna. Das hat angefangen mit drei, vier Leuten, das hat aufgehört am Ende des Trainingslagers mit allen Leuten, mit dem ganzen Staff, mit den ganzen Spielern, mit Köchen“, erzählte er im Podcast „Spielmacher - Der EM-Talk mit Sebastian Hellmann und 360Media“ von der WM in Brasilien 2014.