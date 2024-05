Fußball Reitz und Gruda bleiben länger bei Nationalmannschaft

Reitz erreichte die gute Nachricht an seinem 22. Geburtstag. Gruda wird am Freitag 20 Jahre alt. Beide gehören nun auch bei den letzten beiden Testspielen zum DFB-Kader. Am Montag spielt Deutschland in Nürnberg gegen die Ukraine. Am folgenden Freitag ist in Mönchengladbach Griechenland der Gegner bei der Turnier-Generalprobe.