DFB-Junioren : Relegation erschwert EM-Vorbereitung der U21

Frankfurt/Main Zwei Kölner, ein Kieler und ein Legionär fehlen der deutschen U21 um Florian Wirtz und Ridle Baku im Trainingslager. Nationaltrainer Stefan Kuntz hält dem Quartett aber die Plätze frei, ein Trio ist nur im Trainingslager dabei.

Bis zum 29. Mai bereitet sich der EM-Zweite in Südtirol auf die Endrunde der zweigeteilten EM in Ungarn und Slowenien vor. Nicht mit dabei sind Salih Özcan und Ismail Jakobs vom 1. FC Köln sowie Janni Serra von Holstein Kiel. Sie kämpfen am 26. und 29. Mai gegeneinander um einen Platz in der Bundesliga. Das Trio soll ebenso zum Team nachreisen wie Vitaly Janelt, der mit dem FC Brentford in England an der Aufstiegsrunde in die Premier League teilnimmt.