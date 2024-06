Nationalmannschaft Rettig verteidigt Sponsoren-Deal: „Nike keine Räuberbude“

„Das können wir unseren Mitgliedern nicht erklären, dieses Geld liegenzulassen. Und Nike ist ja keine Räuberbude. Das Geld hilft der Entwicklung des Fußballs in Deutschland“, sagte der 61-Jährige am Dienstagabend beim EM-Talk der „Rheinischen Post“ in Düsseldorf. „Es ist ja nicht so, dass der Geschäftsführer dann eine Gehaltserhöhung bekommt.“