Nationalmannschaft : Ridle Baku: Kontakt mit Flick „schon etwas länger her“

Wolfsburg Ridle Baku fühlt sich noch nicht als Fußball-Nationalspieler. „Bislang nicht, nein“, sagte der 23-Jährige auf eine entsprechende Frage in einem Interview des „Kicker“.

Der Profi des VfL Wolfsburg bestritt am 11. November vergangenen Jahres in Leipzig beim 1:0 im Testspiel gegen Tschechien sein erstes und bislang einziges Match in der A-Nationalmannschaft. Mit der U21 gewann er in diesem Sommer den EM-Titel.