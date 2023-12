Nationalmannschaft Rüdiger für DFB-Rückkehr von Kroos: „Frage ihn jeden Tag“

„Ein Spieler wie er, der sich immer noch auf so einem hohen Level befindet, muss eigentlich dabei sein. Ich frage ihn jeden Tag“, sagte Rüdiger in einem DAZN-Interview. Rüdiger (30) tritt am Dienstag (21.00 Uhr/DAZN) mit Real Madrid beim 1. FC Union in seiner Heimatstadt Berlin in der Champions League an.