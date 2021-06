Nationalspieler : Rüdiger und „das ganze Kriegerding“: Knallhart und nett

Herzogenaurach Er ist ein knallharter Kämpfer auf dem Rasen. Er kann aber auch nett sein, urteilen seine Mitspieler. Antonio Rüdiger soll nach dem Champions-League-Triumph mit Chelsea nun bei der EM für Deutschland seine Tugenden einbringen.

Der 1,90 Meter große Profi kann auf dem Fußballplatz schon ein wenig Furcht verbreiten, auch wenn es am Sonntag in Herzogenaurach noch nicht gegen EM-Auftaktgegner Frankreich ging. „Im Training macht es nicht so viel Spaß, gegen Toni zu spielen. Du willst ihn immer in deiner Mannschaft haben“, berichtete Clubkollege Kai Havertz.

Auch der dritte Profi von Champions-League-Sieger FC Chelsea in der Nationalmannschaft, Timo Werner, schilderte blumig Rüdigers Tugenden: „Er geht in die Zweikämpfe, will den Ball gewinnen. Er gibt einem das Gefühl, wir haben einen Krieger. Egal was kommt, er schmeißt sich rein.“ Rüdiger selbst hält nicht so viel von der Erhöhung zum Superkämpfer: „Das ganze Kriegerding, wenn ich ehrlich bin, so habe ich schon immer gespielt.“ Und ihm sei es auch nicht wichtig, ob er jetzt schon in die Kategorie Weltklasse aufgerückt sei: „Das müssen andere beurteilen. Ich weiß, dass ich noch an mir arbeiten muss.“