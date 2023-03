DFB-Talente Rührei und Völler: Deutsches Werben um den Fußball-Nachwuchs

„Es wird immer passieren, also überhaupt kein Problem“, sagte Völler. Die beiden Flick-Neulinge Josha Vagnoman (22) und Malick Thiaw (21) hätten auch für die Elfenbeinküste beziehungsweise Finnland spielen können. Der in Österreich geborene Bayern-Spieler Paul Wanner (17) habe nach Gesprächen mit ihm, dem Vater sowie dem Berater zuletzt signalisiert, „er möchte den Weg mit dem DFB so weitergehen, ohne endgültig eine Entscheidung zu treffen“, sagte Di Salvo, dessen Auswahl am Dienstag (18.00 Uhr) in Rumänien spielt. Wanner gehört aktuell zum Kader der deutschen U18-Nationalelf.