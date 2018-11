später lesen Testspiel Russlands WM-Star Dsjuba fällt gegen Deutschland aus FOTO: Antonio Calanni FOTO: Antonio Calanni Teilen

Der russische Stürmer Artjom Dsjuba wird wegen einer Knieverletzung nicht am Testspiel gegen Deutschland am Donnerstag (20.45 Uhr) in Leipzig teilnehmen. dpa