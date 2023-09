Nationalmannschaft Sammer über Task Force: Weiß nicht, ob es die noch gibt

Die Task Force war vom DFB nach der verpatzten WM in Katar ins Leben gerufen worden. Unter der Leitung von DFB-Präsident Bernd Neuendorf und DFL-Boss Hans-Joachim Watzke gehörten neben Sammer auch Karl-Heinz Rummenigge, der jetzige DFB-Sportdirektor Völler, Ex-Bayern-Vorstandschef Oliver Kahn und der frühere langjährige RB-Leipzig-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff dem Gremium an. Rummenigge und Mintzlaff verließen am Wochenende die Task Force, nachdem Andreas Rettig zum DFB-Geschäftsführer ernannt worden war. Auch Kahn hatte zuletzt sein Mitwirken „nicht mehr als zielführend empfunden“, wie er der „Sport-Bild“ sagte.