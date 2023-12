Nationalmannschaft Sané über DFB-Auswahl: „Super Schritte nach vorne gemacht“

„Es geht alles so schnell. Wenn man jetzt zurückblickt, denke ich mir: Wie konnten wir so viele Turniere liegen lassen? Aber mit Blick auf die EM bin ich relativ ruhig, ich mache mir keine Sorgen, will und werde das Turnier positiv angehen“, sagte der 27 Jahre alte Fußball-Profi des FC Bayern München der „Sport Bild“.