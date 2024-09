Fußball-Nationalmannschaft Schlitzohr Undav im Torglück und mit „Gammelvorlage“

„Richtig beflügelt“ reiste Undav am Mittwoch aus Amsterdam zurück nach Stuttgart. Dort warten weitere Highlights auf den Stürmer, etwa der gigantische Start in der Champions League am Dienstag im legendären Bernabeu-Stadion gegen Titelverteidiger Real Madrid. Davor geht es in der Bundesliga gegen Borussia Mönchengladbach. „Da müssen wir gleich wieder Leistung bringen. Ich muss jetzt langsam mein erstes Ligator machen“, sagte er.