Fußball-EM Schlotterbecks Spiel gegen die Erinnerung: „Happy und stolz“

„Es ist passiert damals, ich wollte nicht, dass es passiert.“ Punkt und Ende der Erinnerungen. „Ich konzentriere mich jetzt auf die nächsten Spiele“, sagte Schlotterbeck. Das nächste ist das EM-Achtelfinale gegen Dänemark am Samstag (21.00 Uhr/ZDF/Magenta TV) in Schlotterbecks Dortmunder Heimatstadion. Und die deutsche EM-Dramaturgie will es, dass ihm eine besondere Rolle zufällt.