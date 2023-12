EM-Auslosung Schnee-Chaos bremst auch den Bundestrainer

Das Schnee-Chaos am Münchner Flughafen hat auch Auswirkungen auf die Reiseplanungen von Julian Nagelsmann zur Auslosung der EM-Vorrunde in Hamburg. Der Bundestrainer werde verspätet in der Hansestadt eintreffen, teilte der Deutsche Fußball-Bund der Deutschen Presse-Agentur mit. Zum Beginn der Loszeremonie in der Elbphilharmonie um 18.00 Uhr (ZDF/RTL/MagentaTV) soll der 36-Jährige aber rechtzeitig ankommen.