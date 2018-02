später lesen Testspiel in Berlin Schwede Eriksson pfeift Deutschland gegen Brasilien Teilen

Der schwedische Fifa-Schiedsrichter Jonas Eriksson leitet am 27. März das Länderspiel der deutschen Fußball-Nationalmannschaft gegen Brasilien im Berliner Olympiastadion. Dem 43-Jährigen assistieren Mathias Klasenius und Daniel Wärnmark. Als Vierter Offizieller wurde Glenn Nyberg nominiert. Eriksson gehört zu den erfahrensten Schiedsrichtern der Welt. Der deutschen Nationalmannschaft begegnete er bisher einmal - bei der EM 2012 in Polen und der Ukraine, als er das 2:1 gegen die Niederlande in der Gruppenphase pfiff.