The FA : Schweigeminute vor Nations-League-Spiel des DFB in England

Schweigeminute vor Nations-League-Spiel des DFB in England

Das Logo der UEFA Nations League. Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa

London In Gedenken an Queen Elizabeth II. wird es vor dem Nations-League-Spiel der Fußball-Nationalmannschaft Ende des Monats in London gegen England eine Schweigeminute geben.

Die Auswahl der Three Lions wird zudem mit Trauerflor spielen, wie die englische Football Association (FA) britischen Medien bestätigte. Die Partie wird am 26. September um 20.45 Uhr angepfiffen.

Die Queen war am 8. September im Alter von 96 Jahren auf ihrem schottischen Landsitz Schloss Balmoral gestorben. Präsident der FA ist Prinz William, der Sohn des neuen Königs Charles III.

© dpa-infocom, dpa:220909-99-699321/2

(dpa)