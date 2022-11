Nationalmannschfaft : Schweinsteiger: Musiala muss bei der WM in die Startelf

Schweinsteiger: Musiala muss bei der WM in die Startelf

München Der ehemalige Weltmeister Bastian Schweinsteiger hat für die WM in Katar einen Stammplatz für Jamal Musiala gefordert.

„Jamal Musiala muss spielen! Er wird für uns der entscheidende Spieler sein. Er hat Fähigkeiten wie kein anderer Spieler in der deutschen Nationalmannschaft“, sagte der 38 Jahre alte ehemalige Fußball-Profi der „Sport Bild“ und ergänzte: „Er kann Tore schießen, auflegen und - was mir am allermeisten gefällt - er verteidigt nach hinten super mit.“