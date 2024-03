Nationalmannschaft Schweinsteiger schwärmt von Kroos-Comeback

Kroos habe dem gesamten Team beim 2:0-Sieg in Frankreich „eine gewisse Stabilität und Ruhe in gewissen Situationen“ gegeben, sagte der TV-Experte über seinen ehemaligen Kollegen bei Bayern München und in der DFB-Auswahl. Schweinsteiger und Kroos hatten 2014 in Brasilien gemeinsam den WM-Titel gewonnen.