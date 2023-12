Nationalmannschaft Schweinsteiger wünscht bei Nationalelf „deutsche Tugenden“

„Fußballspielen ist schön und gut. Unsere Mannschaft hat viele Spieler, die das können. Aber wenn man sich das 0:2 gegen Österreich genauer ansieht, weiß man genau, was uns noch fehlt“, kommentierte Schweinsteiger. „Die deutschen Tugenden müssen Grundvoraussetzung sein, das sieht man auch bei anderen Nationen - die spielen nicht nur Fußball. Gerade die vier Teams im Halbfinale der WM in Katar - da sieht man, was es den Spielern bedeutet, für ihr Land aufzulaufen und das Nationaltrikot zu tragen. Genau da müssen wir wieder hinkommen.“