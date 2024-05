Nationalmannschaft SEK-Einsatz beim DFB-Team: Für die Heim-EM lernen

„Eine SEK-Mannschaft muss perfekt funktionieren. Sie muss in allen Situationen Lösungen haben, sich gegenseitig unterstützen, sie ist im Thema Kommunikation ganz weit vorne. Ich denke, da gibt es sehr viele Elemente, die uns die Damen und Herren beibringen können“, sagte Nagelsmann zum Lernen von der Polizei. Nagelsmann glaubt an eine spannende Aktion im DFB-Trainingslager. „Sich gegenseitig zu schützen, füreinander da zu sein, auch in Grenzsituationen immer einen kühlen Kopf zu haben, Lösungen zu finden. Das ist was für die Mannschaft. Ich glaube, dass die Jungs da viel herausziehen können.“