EM-Qualifikation Shootingstar Wanner fest beim DFB eingeplant: Pause in U21

Shootingstar Paul Wanner vom 1. FC Heidenheim ist beim DFB nach wie vor fest eingeplant und beeindruckt auch Bundestrainer Julian Nagelsmann. Der vom FC Bayern München verliehene Mittelfeldspieler wäre eigentlich für die beiden EM-Qualifikationsspiele der U21 am Mittwoch (18.00 Uhr) im ungarischen Györ gegen Israel und am 10. September (18.00 Uhr/beide ProSieben MAXX) in Tallinn gegen Estland nominiert worden.