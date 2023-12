DFB-Junioren So können die U17-Weltmeister Hoffnungsträger werden

„Jetzt liegt es an den Clubs, es liegt wirklich an der deutschen Fußballlandschaft, diesen Jungs die Möglichkeit zu geben, in der 1., 2. oder 3. Liga zu spielen“, sagte Wück nach dem Weltmeisterschaftstriumph. „Wir müssen in Deutschland Wege gehen, den deutschen Talenten Spielzeit zu verschaffen. Dazu gehört auch Vertrauen.“