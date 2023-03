Nationalmannschaft So motivierte Flick DFB-Rückkehrer Can: „Hey, höre zu“

Flick hatte Can schon vor der missglückten Weltmeisterschaft in Katar Hoffnungen auf eine DFB-Rückkehr gemacht, wie er bei der Präsentation seines ersten Aufgebotes 2023 verriet. „Ich habe mit Emre vor der WM gesprochen. Ich habe ihm damals gesagt: Hey, höre zu, wir haben 2024 eine Europameisterschaft in Deutschland. Wenn deine Entwicklung so ist, wie wir uns das vorstellen, hast du hier wieder eine Chance, in die Mannschaft zu kommen. Das ist jetzt so“, sagte Flick in einer Medienrunde zur Nominierung.