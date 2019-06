EM-Halbfinale : Spanien und Frankreich vor Duell: „Spiel unseres Lebens“

Der Franzose Dayot Upamecano bei der U21-EM in Aktion. Foto: Alessio Tarpini/ANSA.

Reggio Emilia Die beiden Turnierfavoriten Spanien und Frankreich gehen voller Zuversicht in ihr Halbfinal-Duell bei der U21-EM in Italien und San Marino.

„Wenn wir jetzt ausscheiden würden, wäre es keine erfolgreiche EM. Wir wollen gegen Spanien gewinnen“, sagte der französische Fußball-Profi Dayot Upamecano vor dem Duell der beiden Teams am Donnerstag (21.00 Uhr) in Reggio Emilia. Zuvor tritt Deutschlands U21 im ersten Halbfinale gegen Rumänien an.