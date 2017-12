Spielplan Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland

Der Spielplan der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland. dpa

Gruppe A:



A1: Russland

A2: Saudi Arabien

A3: Ägypten

A4: Uruguay



Donnerstag, 14.06.2018:

Russland - Saudi Arabien 17.00 Uhr Moskau

Freitag, 15.06.2018:

Ägypten - Uruguay 14.00 Uhr Jekaterinburg

Dienstag, 19.06.2018:

Russland - Ägypten 20.00 Uhr St. Petersburg

Mittwoch, 20.06.2018:

Uruguay - Saudi Arabien 17.00 Uhr Rostow am Don

Montag, 25.06.2018:

Uruguay - Russland 16.00 Uhr Samara

Saudi Arabien - Ägypten 16.00 Uhr Wolgograd

Gruppe B:



B1: Portugal

B2: Spanien

B3: Marokko

B4: Iran



Freitag, 15.06.2018:

Marokko - Iran 17.00 Uhr St. Petersburg

Portugal - Spanien 20.00 Uhr Sotschi

Mittwoch, 20.06.2018:

Portugal - Marokko 14.00 Uhr Moskau

Iran - Spanien 20.00 Uhr Kasan

Montag, 25.06.2018:

Spanien - Marokko 20.00 Uhr Kaliningrad

Iran - Portugal 20.00 Uhr Saransk

Gruppe C:



C1: Frankreich

C2: Australien

C3: Peru

C4: Dänemark



Samstag, 16.06.2018:

Frankreich - Australien 12.00 Uhr Kasan

Peru - Dänemark 18.00 Uhr Saransk

Donnerstag, 21.06.2018:

Frankreich - Peru 14.00 Uhr Jekaterinburg

Dänemark - Australien 17.00 Uhr Samara

Dienstag, 26.06.2018:

Dänemark - Frankreich 16.00 Uhr Moskau

Australien - Peru 16.00 Uhr Sotschi

Gruppe D:



D1: Argentinien

D2: Island

D3: Kroatien

D4: Nigeria



Samstag, 16.06.2018:

Argentinien - Island 15.00 Uhr Moskau

Kroatien - Nigeria 21.00 Uhr Kaliningrad

Donnerstag, 21.06.2018:

Argentinien - Kroatien 20.00 Uhr Nischni Nowgorod

Freitag, 22.06.2018:

Nigeria - Island 17.00 Uhr Wolgograd

Dienstag, 26.06.2018:

Island - Kroatien 20.00 Uhr Rostow am Don

Nigeria - Argentinien 20.00 Uhr St. Petersburg

Gruppe E:



E1: Brasilien

E2: Schweiz

E3: Costa Rica

E4: Serbien



Sonntag, 17.06.2018:

Costa Rica - Serbien 14.00 Uhr Samara

Brasilien - Schweiz 20.00 Uhr Rostow am Don

Freitag, 22.06.2018:

Brasilien - Costa Rica 14.00 Uhr St. Petersburg

Serbien - Schweiz 20.00 Uhr Kaliningrad

Mittwoch, 27.06.2018:

Serbien - Brasilien 20.00 Uhr Moskau

Schweiz - Costa Rica 20.00 Uhr Nischni Nowgorod

Gruppe F:



F1: Deutschland

F2: Mexiko

F3: Schweden

F4: Südkorea



Sonntag, 17.06.2018:

Deutschland - Mexiko 17.00 Uhr Moskau

Montag, 18.06.2018:

Schweden - Südkorea 14.00 Uhr Nischni Nowgorod

Samstag, 23.06.2018:

Deutschland - Schweden 17.00 Uhr Sotschi

Südkorea - Mexiko 20.00 Uhr Rostow am Don

Mittwoch, 27.06.2018:

Mexiko - Schweden 16.00 Uhr Jekaterinburg

Südkorea - Deutschland 16.00 Uhr Kasan

Gruppe G:



G1: Belgien

G2: Panama

G3: Tunesien

G4: England



Montag, 18.06.2018:

Belgien - Panama 17.00 Uhr Sotschi

Tunesien - England 20.00 Uhr Wolgograd

Samstag, 23.06.2018:

Belgien - Tunesien 14.00 Uhr Moskau

Sonntag, 24.06.2018:

England - Panama 14.00 Uhr Nischni Nowgorod

Donnerstag, 28.06.2018:

England - Belgien 20.00 Uhr Kaliningrad

Panama - Tunesien 20.00 Uhr Saransk

Gruppe H:



H1: Polen

H2: Senegal

H3: Kolumbien

H4: Japan



Dienstag, 19.06.2018:

Polen - Senegal 14.00 Uhr Moskau

Kolumbien - Japan 17.00 Uhr Saransk

Sonntag, 24.06.2018:

Japan - Senegal 17.00 Uhr Jekaterinburg

Polen - Kolumbien 20.00 Uhr Kasan

Donnerstag, 28.06.2018:

Senegal - Kolumbien 16.00 Uhr Samara

Japan - Polen 16.00 Uhr Wolgograd

Achtelfinale:



Samstag, 30.06.2018:

1. Gruppe C - 2. Gruppe D 16.00 Uhr Kasan

1. Gruppe A - 2. Gruppe B 20.00 Uhr Sotschi

Sonntag, 01.07.2018:

1. Gruppe B - 2. Gruppe A 16.00 Uhr Moskau

1. Gruppe D - 2. Gruppe C 20.00 Uhr Nischni Nowgorod

Montag, 02.07.2018:

1. Gruppe E - 2. Gruppe F 16.00 Uhr Samara

1. Gruppe G - 2. Gruppe H 20.00 Uhr Rostow am Don

Dienstag, 03.07.2018:

1. Gruppe F - 2. Gruppe E 16.00 Uhr St. Petersburg

1. Gruppe H - 2. Gruppe G 20.00 Uhr Moskau

Viertelfinale:



Freitag, 06.07.2018:

Sieger A1/B2 - Sieger C1/D2 1 16.00 Uhr Nischni Nowgorod

Sieger E1/F2 - Sieger G1/H2 5 20.00 Uhr Kasan

Samstag, 07.07.2018:

Sieger F1/E2 - Sieger H1/G2 16.00 Uhr Samara

Sieger B1/A2 - Sieger D1/C2 20.00 Uhr Sotschi

Halbfinale:



Dienstag, 10.07.2018:

Sieger Nischni Nowgorod - Sieger Kasan 20.00 Uhr St. Petersburg

Mittwoch, 11.07.2018:

Sieger Sotschi - Sieger Samara 20.00 Uhr Moskau

Spiel um Platz 3:



Samstag, 14.07.2018:

Verlierer H1 - Verlierer H2 16.00 Uhr St. Petersburg

Finale:



Sonntag, 15.07.2018:

Sieger H1 - Sieger H2 17.00 Uhr Moskau

(Zeiten MESZ)