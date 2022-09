DFB-Junioren : Stiller führt deutsche U21 als Kapitän gegen Frankreich an

Stiller führt deutsche U21 als Kapitän gegen Frankreich an

Verletzungsbedingt fällt Jonathan Burkhardt aus. Deshalb führt Angelo Stiller die U21 National-Mannschaft als Kapitän gegen Frankreich an. Foto: Matthias Balk/dpa

Magdeburg Der Hoffenheimer Angelo Stiller führt die deutsche U21-Nationalmannschaft im Freundschaftsspiel gegen Frankreich anstelle von Jonathan Burkardt als Kapitän an.

Der Mainzer Burkardt fehlt bei den Länderspielen am Freitag gegen Frankreich und am Dienstag in England verletzt.