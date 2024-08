Früherer Nationalspieler Stindl wird Co-Trainer der U20-Nationalmannschaft

Im Mai beendete Stindl seine Profi-Karriere beim Karlsruher SC. Zudem lief er auch für Hannover 96 und Borussia Mönchengladbach auf. Insgesamt kam er dabei bei 376 Bundesligaspielen zum Einsatz. Der frühere Mittelfeldspieler war außerdem in der Champions League in 19 Spielen an elf Toren beteiligt. Im DFB-Trikot stand er bei elf Länderspielen auf dem Platz und schoss dabei vier Tore.