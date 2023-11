Nationalmannschaft Streich wünscht Ginter DFB-Rückkehr: „Wären alle glücklich“

Sein bisher letztes Länderspiel absolvierte Innenverteidiger Ginter im Juni gegen die Ukraine (3:3). Bei den folgenden zwei Partien in Polen (0:1) und gegen Kolumbien (0:2) kam der 29-Jährige nicht zum Einsatz, seither wurde er nicht mehr nominiert. Für den Sport-Club stand Ginter in dieser Saison in 16 Begegnungen auf dem Platz.