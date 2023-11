Nationalmannschaft Stuttgarts Anton bleibt beim Thema Nationalelf gelassen

„Ich versuche, hier meine Leistung auf den Platz zu bringen und immer 100 Prozent zu geben“, erklärte der Abwehrchef des VfB nach dem 2:1 (1:1) gegen Borussia Dortmund am Samstag. „Das ist das Einzige, das ich beeinflussen kann.“ Es gebe viele gute Innenverteidiger in Deutschland, so Anton. „Ich mache mich da gar nicht verrückt“, sagte der 27-Jährige. „Wenn es am Ende reicht und der Bundestrainer überzeugt ist, ist es schön. Und wenn nicht, ist es eben so.“