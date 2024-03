Nationalmannschaft Talente zwischen „Herzensentscheidung“ und „Ruhm“

Im deutschen U21-Aufgebot für die EM-Qualifikationsspiele am Freitag (18.00 Uhr/ProSieben Maxx) in Chemnitz gegen den Kosovo und vier Tage später in Halle/Saale gegen Israel stehen zwei Neulinge, deren Zukunft auch in Auswahlmannschaften anderer Länder liegen könnte. Der Hoffenheimer Umut Tohumcu (19) wurde dem Vernehmen nach schon von der Türkei umworben. Der Nürnberger Jens Castrop (20) wird in Südkorea hochgeschätzt.