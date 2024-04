Nationalmannschaft Teamgefüge „einzigartig“: Raum sieht Basis für gute Heim-EM

Raum war beim 2:0 in Lyon ohne Einsatz geblieben, spielte beim 2:1 in Frankfurt in den letzten elf Minuten. Im DFB-Team ist Maximilian Mittelstädt vom VfB Stuttgart derzeit als linker Verteidiger gesetzt, Raum ist vom Bundestrainer als Back-up vorgesehen. „Julian Nagelsmann hat mir klar aufgezeigt, dass ich für das Gefüge der Mannschaft als physischer Mentalitätsspieler wichtig sein kann. Diese Rolle habe ich akzeptiert und gut angenommen, so wurde mir das auch mitgeteilt“, sagte der 25-Jährige.