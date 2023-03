Fußball Tedesco mit gemischten Gefühlen vor Deutschland-Spiel

„Aus gewissen Gründen hätte ich darauf verzichten können“, sagte der 37-Jährige am Tag vor dem Spiel gegen die deutsche Fußball-Nationalmannschaft am Dienstag (20.45/RTL) in Köln: „Wenn ich die Wahl gehabt hätte, hätte ich das Spiel zumindest nicht so schnell gewählt. Auf der anderen Seite ist es eine richtig gute Geschichte. Ich bin Deutscher, ich bin im Alter von zwei Jahren hergekommen. Und es ist ein richtig guter Test.“