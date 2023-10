Nationalmannschaft Ter Stegen bekräftigt Nummer-1-Anspruch

„Es ist eines der größten Events, das man im eigenen Land haben kann und für das man selber verantwortlich ist. Ich werde alles dafür tun, dass ich am Ende in bester Verfassung bin für das Turnier“, sagte der Schlussmann des FC Barcelona in einem Sky-Interview vor dem ersten Testspiel der DFB-Auswahl während der Amerika-Reise an diesem Samstag (21.00 Uhr/RTL) in Hartford gegen Gastgeber USA.