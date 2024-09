Fußball-Nationalmannschaft Ter Stegen endlich am Ziel: „Fast schon ein leidiges Thema“

Nach 40 Länderspielen seit dem Debüt am 26. Mai 2012 gegen die Schweiz in Basel, das mit fünf Gegentoren und einer 3:5-Niederlage ein Fehlstart für den damals 20-Jährigen darstellte, darf ter Stegen nun auch seinem ersten großen Turniereinsatz entgegenblicken; mit dann 34 Jahren bei der WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko.