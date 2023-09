Nationalmannschaft Ter Stegens Ansage an Neuer: „Ich bin die Nummer eins“

Während sich Manuel Neuer in München zehn Monate nach seinem schweren Beinbruch dem ersehnten Comeback im Bayern-Tor nähert, will Konkurrent ter Stegen seinen DFB-Status in den wichtigen Testspielen gegen die Japaner und erst recht drei Tage später in Dortmund gegen den WM-Zweiten Frankreich mit Topstürmer Kylian Mbappé festigen. „Ich werde alles dafür tun, dass ich den Status behalte“, kündigte ter Stegen an.