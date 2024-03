Nationalmannschaft Terzic unterstützt Nagelsmann: „Mal dahinterstehen“

Im Vorfeld der Nominierung von Nagelsmann am Freitag für die letzten Härtetests mit den Klassikern bei Vize-Weltmeister Frankreich am 23. März in Lyon sowie drei Tage später gegen Erzrivale Niederlande wird spekuliert, dass einige Dortmunder Stars wie Mats Hummels, Niklas Süle oder Julian Brandt nicht nominiert werden könnten. Womöglich wird in Niclas Füllkrug nur ein Dortmunder eingeladen.