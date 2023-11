Nationalmannschaft Thiaw nicht zur DFB-Auswahl - Hummels und Goretzka schon da

Der 22-Jährige von der AC Mailand erwartet in den kommenden Tagen Nachwuchs und sagte seine Reise nach Frankfurt am Main zur Vorbereitung auf die Partien gegen die Türkei am Samstag in Berlin und drei Tage später in Wien gegen Österreich ab. Schon angereist waren die am Bundesliga-Wochenende angeschlagenen Mats Hummels (Rückenprobleme) und Leon Goretzka (muskuläre Beschwerden) - das Duo half beim NFL-Spiel in der Frankfurter Arena beim Münzwurf.